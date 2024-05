Il matrimonio di Daniele Rugani e Michela Persico finisce male Il sindaco del paesino | Urla fino alle 4 del mattino Devono vergognarsi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Dopo la richiesta, avvenuta il 17 dicembre durante un concerto, finalmentedi sono sposati. Le nozze si sono tenute il 29 maggio nella Chiesa di San Carlo Borromeo, in piazza San Carlo a Torino. Erano presenti quasi tutti i giocatori della Juventus e molti altri amici e parenti. Per i festeggiamenti, i neo sposati e tutti gli invitati si sono spostati al Castello di Montaldo Torinese, a 18 chilometri dal capoluogo piemontese. La situazione però, deve essere sfuggita di mano, dato che ildel(meno di 800 abitanti) si è lamentato all’Ansa di ciò che è accaduto durante la notte. “Sono stato letteralmente bombardato per tutta la notte dtelefonate dei miei concittadini, – ha raccontato ilSergio Gaiotti – che si lamentavano per il gran baccano che proveniva dal Castello.