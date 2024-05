Il maltempo non da tregua nubifragi e allagamenti al Centro-nord

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 31 maggio 2024) AGI - L'ondata diche si sta abbattendo sulItalia ha portatosu Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna. I danni maggiori in Veneto, dove era già in vigore un'allerta arancione della Protezione civile per le zone del Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone e gialla per molte altre zone, con fiumi e bacini sorvegliati speciali. A Bibione, località balneare del Veneziano, si sono accumulati 100 millimetri d'acqua in 6 ore e molte vie delsi sono allagate. All'alba l'acqua su via delle Costellazioni ha raggiunto i 40 centimetri, allagato anche il parcheggio del Villaggio turistico internazionale. A Eraclea i millimetri accumulati sono stati 78. Nel Vicentino un violentoo ha investito la zona di Malo, Monte di Malo e San Vito di Leguzzano con molte strade allagate anche per le esondazioni dai campi, trasformati in laghi dalla pioggia che ha gonfiato rogge e canali.