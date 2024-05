Fonte : panorama di 31 mag 2024

C’è chi sostiene che i voti siano i principali responsabili di questa situazione, così si propone di darne meno, di sfumarli, di contestualizzarli, di chiamarli in altri modi, di abolirli, ma questa non è e non può essere la soluzione: non fare le analisi del sangue non cura una persona che non sta bene, così non valutare non risolve un problema ben più grande del sistema di valutazione, perché la questione tocca l’umano e chi la scuola la fa e la vive, in ruoli diversi, esposto alla fatica quotidiana, alla costanza richiesta e forse mancante, al realismo necessario per accogliere una battura d’arresto, un fallimento in una disciplina o un intero anno sghembo per mille motivi.

Il lato oscuro della scuola