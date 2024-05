Il governo ha a cuore solo gli interessi di alcuni | i ricchi e potenti Perciò sarò in piazza il 1° giugno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il 1°ina Roma alle 14:30 aVittorio contro ilMeloni. Perché malgrado il principale partito disi chiami “Fratelli d’Italia” ha aglidi una minoranza di “fratelli” (le sorelle lasciamole stare, per l’esecutivo non esistono se non quando madri). Guarda caso quella danarosa e potente. C’è il “fratello” Messina, amministratore di Intesa Sanpaolo che nel 2023 ha accumulato utili record, 7,7 miliardi, grazie alla politica sui tassi della Bce. Meloni aveva promesso una tassa sugli extraprofitti bancari. Peccato sia poi arrivata una precipitosa fuga (vero marchio di fabbrica dei padri politici di Giorgia) e il nulla di fatto. La norma c’è,che ha permesso di incassare la cifra record di zero euro.