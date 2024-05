Il giornalista fa a Biden una domanda sull’età il presidente Usa lo aggredisce | Stai bene? Sei caduto e hai battuto la testa?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Nervi tesissimi per ildegli Stati Uniti Joe, che ha perso le staffe con undurante una conferenza stampa. Il motivo? Unache gli è stata fatta sulla sua età. “Intende svolgere l’intero secondo mandato di quattro anni o cedere il potere alla viceKamala Harris” in caso vinca le elezioni?”, ha chiesto il cronista. E la risposta diè stata piuttosto aggressiva: “? Non sei ferito, vero?“, gli ha chiesto insistentemente. E poi: “Seie hailao qualcosa del genere?”. Non è la prima volta chedeve fare i conti con il tallone d’Achille del dato anagrafico. Oramai 81enne, in corsa per la rielezione alle prossime elezioni di novembre, nel suo primo mandato iluscente è stato protagonista di varie gaffe, tanto da far dubitare della sua capacità di governare per altri quattro anni, in caso di vittoria (al termine di un eventuale secondo mandato avrà 86 anni).