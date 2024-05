Il fiore all’occhiello La preziosa seta di gelso della dinastia Perego arrivata fino in Australia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) "L’ufficio di mio nonno Ciriaco è intatto. Al postovecchia fabbrica oggi ci sono condomini, ma il suo regno è rimasto esattamente com’era. Per me è un’emozione ogni volta che ci entro". Annamariaè l’erede del setificio chiuso nel 1973, "eppure negli anni Novanta – ricorda la nipote degli ultimi proprietari – un’aziendana ci chiese il campionario. Non abbiamo mai capito come come fossero riusciti a rintracciarci, ma le nostre baiadere, tessuti a righe orizzontali, erano famose persino laggiù". Adesso, lei e il fratello Marco fanno tutt’altro, ma il ricordo di nonna Margherita che "mandava avanti la tessitura col marito è nitido: una donna in carriera ante litteram. Faceva girare il lavoro come un orologio svizzero.