Il film da vedere al cinema a giugno oltre a A Quiet Place | giorno 1

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 31 maggio 2024) Questo mese didaalci darà come l'impressione di tornare agli anni '80 e 90, quando quello con lo spettacolo sul grande schermo era un appuntamento settimanale, uno dei momenti sociali per eccellenza tra file e sale gremite. Il motivo? Innanzitutto un anniversario, i 20 anni di un cult, Donnie Darko, con un giovanissimo Jake Gyllenhaal. Per altro in versione Director’s Cut restaurata in 4K. Ma il punto fondamentale è che questoè ricco di prequel, sequel, ritorni di grandi successi al botteghino (A1, Inside Out 2 e i poliziotti di Bad Boys - Ride or Die). Senza considerate gli appuntamenti per veri cinefili. Con Kinds of Kindness, il nuovodi Yorgos Lanthimos con Emma Stone, appena passato in concorso al Festival di Cannes, e il debutto dietro la macchina da presa della figlia d’arte Ishana Night Shyamalan.