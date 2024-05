Il festival dedicato alla Generazione Z ha un cast che va da Angelina Mango a i Ricchi e poveri

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 31 maggio 2024) È iniziata ufficialmente la stagione dei concerti trasmessi in televisione. Si comincia stasera alle 20.30 su TV8 con la diretta di Radio Zeta Future Hits Live 2024, terza edizione deldellaZeta. Ma l’evento – live da Centrale del Foro Italico a Roma – è possibile seguirlo anche su Sky Uno e in streaming su NOW, e su RTL 102. 5 al canale 36 del digitale terreste. E poi in radiovisione su Radio Zeta – canale 266 – e in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.abbraccia Marco Mengoni: il tenero momento al party di lancio dell’album X Leggi anche ›, per il “New York Times” è la stella nascente della musica mondiale Radio Zeta Future Hits Live 2024, i cantanti in scaletta In scaletta ci sono decine di cantanti pronti a far cantare all’unisono il pubblico presente e gli spettatori a casa.