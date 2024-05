Il fascino della cucina coreana conquista Milano showcooking e degustazione con lo chef Min-seok Kim

Leggi tutta la notizia su newsagent

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il Consolato GeneraleRepubblica di Corea a, in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura, delle Foreste e degli Affari Rurali e la Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT) ha presentato – “Hansik – Viaggio nella”. L’evento conche si è svolto nello showroom Signature Kitchen Suite in via Manzoni aper promuovere i prodotti agroalimentari coreani e i liquori tradizionali, è stato organizzato in occasione del 140°anniversario delle relazioni diplomatiche tra Corea e Italia nel 2024. Ai fornelli loMin-KIM del ristorante coreano Soot ache ha proposto una cena di gala con ricette inedite fusion con prodotti agroalimentaricultura culinaria. Riso al vapore con cozze; zuppa di doenjang con manzo; kimchi di invidia e ssamjang “Confido che l’evento di oggi, oltre a permettere di approfondire la comprensione del pubblico italiano rispetto alla nostra cultura culinaria buona e salutare, possa contribuire a favorire una maggiore collaborazione tra i nostri due paesi e a rafforzare la reciproca amicizia e cooperazione in diversi settori” – ha dichiarato il Console GeneraleRepubblica di Corea Hyung-shik KANG.