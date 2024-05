Il dramma del sindaco Manara | Era una persona speciale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) "Era tutto buio in Municipio, pensavamo che avesse avuto un malore all’interno". La consigliera comunale Silvia Manzini, delegata all’Istruzione, si è precipitata, mercoledì sera verso le 20.45 in piazza Terraverde dopo che ilClaudio, di 67 anni, non aveva fatto ritorno a casa. La moglie Debora e i loro due figli si erano insospettiti e subito erano scattate le ricerche. Sapevano che era sua abitudine lavorare in Municipio fino a tardi. Ma quell’orario si era fatto insolito. "L’abbiamo trovato senza vita, quando ormai era troppo tardi" aggiunge Silvia Manzini. Con lei c’erano suo marito e i familiari del primo cittadino. "Siamo come una grande famiglia qui, io non l’ho mai abbandonato, nemmeno davanti alla pesante campagna elettorale in corso (veniva accusato di aver mandato in dissesto l’ente, ma spiegava di aver gestito al meglio debiti ereditati dal passato, ndr) – riferisce la consigliera –.