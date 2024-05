Il difensore nerazzurro fermato da una pubalgia Acerbi dice addio agli Europei E il ct Spalletti preallerta Gatti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Francesconon parteciperà2024 in programma dal 14 giugno al 14 luglio. Una brutta notizia, quella arrivata ieri dalla nazionale. Il giocatore, che lunedì verrà operato per risolvere i problemi legati alla, si eraper tre partite, dopo lo scudetto aritmeticamente conquistato con l’Inter. Successivamente ha disputato le due con Lazio e Verona, ma non ha mai realmente recuperato e le sue prestazioni sono condizionate. Salvo ulteriori imprevisti, descritto ieri da chi gli è vicino come dispiaciuto e affranto ma al contempo risoluto nella decisione per dare la possibilità a chi stava meglio di prenderne il posto, tornerà all’attività dopo le vacanze, in vista del ritiro estivo con l’Inter in calendario da luglio.