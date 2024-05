Il croccantissimo pane carasau | ecco dove comprare il migliore in Sardegna

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 31 maggio 2024) Per chi non è sardo, l’idea delnon è poi così allettante. Una sfoglia croccante, saporita ma poco pratica per accompagnare le pietanze., abbandonate pure questo preconcetto: se ilnon vi piace è perché non lo state mangiando nel modo giusto. Questo velo croccante può essere consumato in maniera ben più creativa e diventare la base per una serie di pietanze golosissime, da tenere sempre a portata di mano in dispensa e perfetto per l'estate. Cos'è ilsardo Intanto, un po’ di storia: chiamato anche carta musica per via del rumore che emette quando viene spezzato, ilnasce in Barbagia e deve il suo nome alla carasatura, la seconda cottura a cui viene sottoposto. Le donne erano solite prepararne una versione primordiale già nel 1000 a.