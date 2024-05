Il coaching è la rivoluzione in sospeso del tennis pensa poter dare istruzioni ad un giocatore di scacchi mentre gioca

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 31 maggio 2024) La regola del coach amico. C’è, ma nessuno sa sfruttarla a dovere. Prima l’allenatore parlava colta usando sotterfugi, perché era vietato. Adesso che il “” è stato legalizzato, però, la comunicazione è rimasta primordiale: qualche velato consiglio, per lo più incitazioni generiche. E invece, questa è una regola che potrebbe cambiare ilin assoluto, dice O’Shannessy a El Mundo. O’Shannessy è un ex coach e pioniere della match analysis che ha lavorato anche con Djokovic tra il 2017 e il 2019. E’ un’autorità in questo campo. “È un po’ deludente per noi che amiamo questo sport e lo consideriamo molto tattico. Immagina diad undidurante una partita. Il permesso di allenare durante le partite non viene affatto sfruttato.