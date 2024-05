Il cinema è appeso a un filo di sequel Le tante ombre su Hollywood

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il Memorial Day negli Stati Uniti cade l’ultimo lunedì di maggio, segnando l’inizio – non ufficiale ma sentito – della stagione estiva. Un lungo fine settimana per dare il via all’estatetogr... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.