Il centrodestra torna unito La maggioranza si allarga

(Di venerdì 31 maggio 2024) "Forza Italia entrerà in". A sciogliere i dubbi è il coordinatore provinciale degli Azzurri, Luca Veggian. È stato lui a confezionare l’operazione che ha portato il sindaco di Desio Simone Gargiulo ad abbandonare la sua lista civica “Per Desio” per entrare nel partito di Berlusconi. Una mossa che ha destabilizzato il panorama politico cittadino portando il sindaco a rappresentare un partito che fino ad adesso era all’opposizione, dall’altra parte rispetto alla coalizione formata da Fratelli d’Italia, Lega e la stessa civica che aveva vinto le elezioni nel 2021. "Adesso il partito si schiera al suo fianco – annuncia Veggian –, lo fa in punta di piedi, come ultimo arrivato nella coalizione, ma vogliamo essere un supporto forte e serio.