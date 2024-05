Il caso pornostar Trump condannato rischia 4 anni di carcere | Il vero verdetto alle urne

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Colpevole di tutti e trentaquattro i capi d’imputazione per aver commesso una frode nel tentativo di nascondere uno scandalo sessuale. Donaldè il primo ex Presidente della storia americana e attuale candidato alla Casa Biancain un processo penale. Il suo avvocato, Todd Blanche, ha chiesto al giudice Juan Merchan di fissare l’udienza in cui verrà quantificata la condanna nella seconda metà di luglio. Blanche ha chiesto inutilmente al giudice di annullare il, dichiarando che era impostato sulla testimonianza di Michael Cohen, ex avvocato die tuttofare, un uomoper aver detto il falso e bugiardo dichiarato. Merchan ha respinto la mozione. I giurati hanno raggiunto ildopo oltre undici ore di camera di deliberazione sui 34 capi d’accusa contestati aper il pagamento nel 2016 dellaStormy Daniels che aveva minacciato di rivelare di aver fatto sesso con lui.