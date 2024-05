Il caso dello stadio Lotti riesce a mettere d’accordo tutti i candidati sindaco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) I problemicomunale al centro della corsa a. Ognuno dei quattrodedica spazio all’impianto di viale Marconi. "Serve una soluzione che possa far diventare questo luogo – afferma Susanna Cenni, per il centrosinistra – un riferimento aperto per associazioni e cittadini, ripensando agli spazi del bar e dell’area verde circostante, in un’ottica di costruzione di parchi giochi e aree attrezzate. Un polo sportivo unico trae tennis, accrescerebbe l’offerta per i cittadini, anche con un nuovo ingresso lato fiume. La scelta del calcio femminile ci chiede un impegno per il superamento di ogni difficoltà, anche organizzativa". Loriano Checcucci, per Rifondazione comunista, indica "un parco urbano che possa essere vissuto in tranquillità": "Loè un ‘luogo del cuore’ a cui accorrere in massa a sostenere la squadra perfino di mercoledì pomeriggio, come il 27 aprile 2022 nella sfida promozione con il San Donato Tavarnelle – dice –.