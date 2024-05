Fonte : open.online di 31 mag 2024

La versione del governo italiano e «l’ipotesi di reciprocità» In poco tempo si è sollevata la polemica politica, esplosa per via delle dichiarazioni contrastanti: mentre Cbs News ha parlato di un accordo per l’accoglienza di 500 rifugiati da parte di Italia e Grecia, Palazzo Chigi ha rimandato al mittente questa versione, mettendone sul tavolo un’altra.

Il caso dei 500 migranti sudamericani da spedire in Italia | Palazzo Chigi smentisce Cos’è l’ipotesi di reciprocità su cui sta lavorando il governo