Il caso Corona d’Italia La vendita dell’ex hotel non è stata annullata

(Di venerdì 31 maggio 2024) Montecatini Terme (Pistoia), 31 maggio 2024 – L’ex, in viale Verdi, è stato venduto all’asta o la procedura è? È questo il piccolo giallo scoppiato in città nelle ultime ore, dopo che sul sito delle aste giudiziarie", dopo una prima comunicazione in cui la vecchia struttura ricettiva veniva considerata "aggiudicata", la gara èindicata come "deserta". Qualcuno ha pensato che fosse saltato tutto a causa di alcune irregolarità imputabili alla società che ha presentato l’offerta. Adesso, arriva la notizia che il sito ’Aste Giudiziarie’, purtroppo non dotato di tutte le voci introdotte dal nuovo Codice fallimentare, indica come "deserta" la procedura di gara che sta attraversando la fase di 20-30 giorni prevista per le verifiche di legge e il versamento dell’intera somma relativa all’acquisto del bene.