Il campionato di giornalismo Un’esperienza coinvolgente | La lettura dei quotidiani rende cittadini consapevoli

(Di venerdì 31 maggio 2024) LA SPEZIA "Spunti, temi e metodo. Misurarsi con lo spazio in cui vivono, come una sorta di formazione pratica per ciò che li aspetterà domani. Ecco il valore dell’esperienza vissuta da chi si è cimentato con la realizzazione delle pagine di giornale e ha scelto liberamente gli argomenti di cui occuparsi". Così la responsabile di "Cronisti in classe" per la redazione spezzina, Anna Pucci, ha salutato i ragazzi e gli insegnanti tutor delle scuole partecipanti alla 22ª edizione dei Campionati dide La Nazione, che durante l’anno scolastico hanno realizzato le pagine e gli scoop per il concorso, inserite nella foliazione del quotidiano. L’incontro è avvenuto nell’auditorium della biblioteca Beghi della Spezia in occasione della premiazione, atto finale dell’iniziativa: un momento di scambio fra giornalisti, sponsor e studenti-reporter insieme ai loro professori tutor, che li hanno guidati nell’elaborazione dei reportage.