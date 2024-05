Il calendario le scadenze fiscali del 2024

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Come ogni primavera che si rispetti, nella testa degli italiani, prima ancora che quello di programmare le proprie ferie estive, si instilla il pensiero di compilare e presentare la dichiarazione dei redditi. Come sottolinea l'Agenzia delle Entrate sul proprio sito ufficiale, i contribuenti dovranno presentare il modello Redditi Persone fisiche, e quindi relativo all’anno d’imposta 2023, necessariamente entro - e non oltre - il prossimo 15 ottobre. Tempistiche diverse per chi, invece, presenta il 730, in questo caso la scandeza è fissata per il 30 settembre. In ogni caso dovrà essere trasmessa esclusivamente in forma digitale, per via telematica o tramite i servizi online disponibili, direttamente o tramite un intermediario abilitato. Per quanto riguarda, invece, i contribuenti che possono ancora presentare il modello Redditi Persone fisiche in forma cartacea (i quadri RM, RS, RT, RU o il 730 di una persona deceduta), esso dovrà essere depositato presso gli uffici postali a partire dal 2 maggio e non oltre il 30 giugno