Il bullismo e i telefoni con la telecamera che rincoglioniscono i puccettoni

(Di venerdì 31 maggio 2024) Chissà che mondo saremmo se quarant’anni fa i giornali avessero intervistato Davide. Davide che, quando guardo le foto della scuola, è l’unico che fosse solo compagno di classe – non amico, non cotta, non compagno di pigri pomeriggi ad ascoltare i dischi – di cui ancora ricordi il nome e il cognome. Davide che ogni volta che guardo le foto di scuola un po’ mi vergogno, e vorrei andarlo a cercare e scusarmi da parte di tutti noi, e penso ma meno male che all’epoca nessuno usava la parola, le cose se non hai le parole per patologizzarle si superano più facilmente. Ho pensato a Davide leggendo, sul New York Magazine, l’inchiesta che questa nostra derelitta epoca può permettersi, ovvero un articolo intitolato “The last kid in ninth grade without an iPhone”: chi è questo eroe postmoderno, questa vittima guantanamica, questo vessato ragazzino che, in prima liceo, non ha un telefono con la? Un po’ come ilche esiste solo se hai la parola per dirlo, i temi diventano tali solo se qualcuno li codifica per quello che una volta avremmo chiamato l’uomo qualunque, e ora definirei: l’osservatore beota che non è in grado di osservare niente se non gli metti le didascalie.