Il brodo ormai è fatto | il gravissimo errore di Christian che spiazza il pubblico

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024)dalla Liguria sbaglia tutto ad Affari Tuoi. Il concorrente della puntata andata in onda giovedì 30 maggio difa fuori in pochi istanti quasi tutti i pacchi rossi e arriva all'ultimo giro in affanno. Nel corso della puntata infatti rifiuta più di un'offerta da parte del dottore e lo fa in modo chiaro: "Voglio arrivare fino in fondo a questo gioco". Stiamo parlando di offerte che vanno dai 25.000 fino ai 40.000 euro. Ma le cose si mettono davvero male. All'ultimo colposi ritrova con un pacco da 100.000 euro e uno di colore blu. Il dottore fa l'ultima offerta, ma questa volta scende a 35.000 euro.accetta. Ma è unclamoroso: nel suo pacco c'erano infatti ben 100.000 euro. E qualcuno alla fine sui social, dove il programma è seguitssimo e molto commentato afferma: "Tra 35k euro e 100k euro cambia ben poco.