Il ‘Blackout’ di Federico Baroni | Musica di strada viaggi amicizie e tanto amore

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 31 maggio 2024) Si intitola– come il singolo che ha fatto da apripista – il nuovo album di inediti di, cantautore tra i busker più seguiti in Italia. Dieci le tracce del progetto (disponibile in formato fisico e digitale per Warner Music Italy) che vogliono raccontare quell’istante che rappresenta insieme la fine e l’inizio. Una svolta che cambia tutto, apice di un processo di maturazione personale e artistico che si rispecchia nei suoni e nei testi. “È appena uscito il mio nuovo disco – ci racconta– con dieci tracce che racchiudono i miei ultimi 4-5 anni di vita. Dentro ci sono tantadi, rapporti di amicizia ea 360°. È un album molto vario, che alterna brani dal tiro un po’ più pop, funk e r&b a ballad molto intime che ho scritto chitarra voce o piano e voce, riprendendo la vena più acustica e cantautorale che ha caratterizzato il mio percorso come busker”.