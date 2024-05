I sindacati | Ai lavoratori migliaia di euro di arretrati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) La Direzione dell’Ast di Ascoli ha fatto sapere in una nota che l’incontro con la rappresentanza sindacale non era andato a buon fine, per via della mancanza del numero legale minimo di questi ultimi. E così, la risposta da parte del gruppo sindacale, non tarda ad arrivare. "Più che utilizzare il proprio tempo per stigmatizzare pubblicamente la mancanza del numero legale della compagine sindacale all’odierna riunione – scrivono Fp Cgil, Cisl Fp, Nursing Up, Fials e Ugl Salute –, la direzione dell’Ast farebbe meglio a pensare a come: liquidare le 500mila ore di plus attività imposte al personale dipendente, corrispondenti a circa 7milioni e 500mila. O liquidare i tempi di vestizione, a decorrere dal 21 maggio 2018 per circa 7milioni e 2mila, o far fruire o liquidare le 50mila giornate di ferie maturate corrispondenti a circa 4 milioni di, o ancora liquidare le progressioni economiche orizzontali 2022 e 2023 e la produttività 2023.