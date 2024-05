I sessant’anni del consorzio Ciicai Mannoia in concerto e premiazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Festeggiamenti, calici di vino, musica e tanta emozione per la celebrazione deidel, avvenuta venerdì sera nella prestigiosa sede di Palazzo Re Enzo. Un compleanno speciale per ricordare un percorso partito nel 1964 quando quattordici artigiani idraulici si associarono per fondare il, che oggi conta 12 magazzini, 10 showroom e un fatturato che sfiora i 100 milioni di euro. «Ringrazio i miei colleghi, che sono il cuore pulsante di questa azienda, la loro passione è ciò che ci ha permesso di crescere nel corso di questi anni. Guardando al cambio generazionale della nostra azienda sono ottimista, abbiamo nuove menti e prospettive che unite alla saggezza dei nostri ‘senior’ ci aiuteranno nelle sfide che ci attendono», apre un emozionato Stefano De Maria, direttore generale, sul palco assieme al presidente Maurizio Tonelli.