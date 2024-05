I ragazzi dell’Iiss Galilei di Poppi giornalisti in un’esperienza di alternanza scuola lavoro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Arezzo, 31 maggio 2024 – Inizia l’esperienza diper ie ragazze dell'Istituto Galileodi. "Siamo in 32 tra quarte del Liceo scientifico e terze del tecnico turistico. Abbiamo iniziato il progetto di PCTO ( così si chiama l’) per Naturalmente Pianoforte, che quest'anno propone una novità molto interessante, quella della Carovana nei borghi. Per l 'occasione abbiamo intervistato tre esponenti delle Pro Loco e associazioni del Casentino. Per primo abbiamo avuto il piacere di conoscere Marco Cellai che nonostante i suoi 16 anni, riveste già un ruolo importante nella Pro Loco di Corezzo tra le 15 più grandi d'Italia, che ogni anno organizza la ormai nota Festa del Tortello alla Lastra.