(Di venerdì 31 maggio 2024) La Costituzione italiana non dedica molti articoli aie le future generazioni. Nello specificosolo quattro articoli che parlano direttamente di infanzia: 30, 33, 34 e 37. Il nucleo essenziale della disciplina è contenuto all’art. 30, che si occupa essenzialmente dei rapportiri e dovere di mantenimento, istruzione e educazione dei figli, compresi quelli nati fuori dal matrimonio. Vengono poi l’obbligo e il diritto all’istruzione (artt. 33 e 34), la protezione dal lavorole e per il diritto al lavoro e le esigenzeri delle madri (art.37). Una menzione, poi, per la "tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni" inserita nel 2022 all’articolo 9. Dalla originaria stesura della Carta emerge insomma "una visione piuttosto rigida della condizione giuridica del minore", come rileva il professor Paolo Passaglia, ordinario di diritto comparato all’università di Pisa, nella relazione su Inel diritto costituzionale.