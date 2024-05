I Marilyn debuttano con il singolo L’amore o la guerra?

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 31 maggio 2024)o la?, ild’esordio de I, band dall’estetica d’impatto e dal sound internazionale Fuori su tutte le piattaforme digitali da venerdì 31 maggioo la?, ild’esordio de I, band toscana nata dalle ceneri dei Cubirossi. Un’estetica d’impatto e squisitamente retrò si adatta ad una proposta che guarda all’estero e a un pop rock con influenze soul e linee melodiche non convenzionali. Un brano che nasce da una delusione personale per trasformarsi in una riflessione sulla linea sottile tra inizio e fine, la necessità di resettare per ricominciare, soffrire per trovare un nuovo equilibrio, con la paura che si scontra con il desiderio di assistere a ciò che riserva il futuro. Sbagliare può essere positivo se si riescono a trarre i giusti insegnamenti, rendendo così più delineata la strada maestra da seguire.