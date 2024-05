Fonte : lookdavip.tgcom24 di 31 mag 2024

Monocolore ma tessuto cangiante per Delia Duran, statuaria in Elisabetta Franchi alle nozze di Guenda Goria e Mirko Gancitano. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo maggio? Maggio in total white Chiara FerragniIn Italia il caldo tarda ad arrivare, in questo maggio anomalo tra vento e pioggia.

I look di maggio | cos’hanno indossato le star?