I ragazzi monzesi dovevano sostenere il parere contrario in manche da 3 minuti ciascuna. "Dopo tanti anni di impegno, dopo mille sacrifici durante il periodo pandemico e non, dopo le tante trasferte e i tanti pomeriggi passati a studiare le mozioni più difficili - commenta Marco Costigliolo, insegnante di matematica e fisica - finalmente portiamo a casa il trofeo più ambito: la vittoria in un torneo internazionale, nel quale i nostri studenti si sono confrontati con studenti madrelingua provenienti da ogni lato degli Stati Uniti.

I giovani campioni di dibattito Houston ha un problema Vincono gli studenti del Mosè