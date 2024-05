I furbetti della casettina Due milioni tra immobili e Isee Sfrattato dall’alloggio popolare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Aveva undi 185.258 euro e un patrimonioare di 1,8, ma viveva in una casa. Pagando sui 110 euro di affitto al mese. Per un alloggio che l’uomo si era riuscito ad accaparrare entrando nelle graduatorie periodicamente stilate e aggiornate dal Comune. E appunto l’aggiornamento delle graduatorie, pubblicato sull’albo pretorio nei giorni scorsi, è stato fatale al ’paperone’ degli alloggi low cost, e alla sua famiglia. Oltre al sopra citato (ex) titolarecasa, che beneficiava di un alloggio dal luglio del 2012 (ma solo da un anno l’era decollato) ad essere raggiunti da provvedimenti di decadenza sono stati altri cinque nuclei familiari, che hanno superato i valori previsti per accedere all’Edilizia residenziale pubblica.