Fonte : noinotizie di 31 mag 2024

Dall’inizio del progetto (circa un anno fa) Tersan ha fornito 28 tonnellate di fertilizzante Bio Vegetal a MESA, ricevendo in cambio oltre 1. Impresa che focalizza il proprio business sul paradigma dell’economia circolare, Tersan ha di recente ottenuto la prestigiosa certificazione internazionale ‘B Corp’ (prima in Europa nel settore del compostaggio), che valuta le performance aziendali in termini sociali, ambientali e di trasparenza: quella di Modugno è stata riconosciuta come impresa ‘rigenerativa’, cioè che nello svolgimento delle proprie attività restituisce al pianeta e ai propri stakeholder più valore economico, sociale e ambientale di quanto ne assorba.

I cinquanta anni di Tersan Puglia Azienda di Modugno