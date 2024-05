I 70 anni di ’Romagna mia’ Un’estate a tutto liscio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Anche l’estate 2024 per Gatteo Mare sarà a. Il via domenica con la grande festa dei 70di Romagna Mia. Con ’Buon Compleanno Romagna, Gatteo Mare celebra i settant’, portati splendidamente, della canzone simbolo della nostra terra che si festeggia proprio il 2 giugno. Correva l’anno 1954 quando il già affermatissimo Secondo Casadei compose questo brano dedicandolo proprio alla sua casetta di Gatteo Mare. Le note messe in fila nel parco di quella villetta a due passi dall’Adriatico divennero subito l’inno delle genti di Romagna e di tutti coloro che hanno a cuore la propria terra natia, fino alla diffusione mondiale ad opera del nipote di Secondo, Raoul Casadei, che ha coniato il termine "" nel 1974 e ne è divenuto il principale portavoce nel mondo.