I 14 migliori Vermentino della Liguria scelti dal Gambero Rosso

(Di venerdì 31 maggio 2024) In alcune aree i vigneti sono costruiti su terrazzamenti, in altre sono praticamente a picco sul mare, questo rende l’impiego di macchinari molto difficile, con evidenti conseguenze a livelli di costi. Ciò nonostante la regione produce una quantità di vino considerevole, vista la situazione geografica, e spesso di notevole qualità. Larimane una regione dal fascino incontrastato, i motivi sono tanti e non mancano quelli derivanti dalla produzione vitivinicola. Prima di tutto vale la pena ricordare la conformazione del territorio, con vigne molto spesso dislocate a un passo dal mare, ma su pendii scoscesi, ad altitudini non scontate che generano una viticoltura difficile, cosiddetta eroica, che solo i bravi vignaioli, gli artigiani che lavorano (e amano) la terra riescono a portare avanti.