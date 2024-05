Fonte : ilfoglio di 31 mag 2024

Ieri i tre giudici designati per quello che è considerato il processo più importante da quando è in vigore la legge sulla Sicurezza (ce ne sono molti altri in corso) hanno deciso su 16 dei quarantasette attivisti: quelli, cioè, che si erano dichiarati “non colpevoli” – gli altri sono ancora in attesa di giudizio.

Hong Kong ora è un buco nero