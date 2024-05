Ho una brutta notizia su Kate Middleton Annuncio choc di Antonio Caprarica | ha saputo tutto

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 31 maggio 2024) Negli ultimi giorni i media internazionali non sono riusciti a fare delchiarezza sul delicatissimo stato di salute di, dopo la scoperta sul suo tumore. Neanche gli inglesi sono riusciti a arrivarne a capo ed è colpa di notizie progettate ad hoc.spiega quali sarebbero vere e quali no. Nel corso dell’ultima diretta di Pomeriggio Cinque, l’ex concorrente di Ballando con le stelle 2023 non si è risparmiato sulla critica e preoccupante faccenda sul tumore e sull’attuale stato di salute della nobile e ha messo in guardia gli spettatori sulle news fuorvianti. La verità, nel presente d’oggi, su, la rivelazionedell’espertoSembrerebbe che la moglie del futuro sovrano di Inghilterra abbia cancellato tutti gli impegni che aveva sull’agenda per l’intero 2024.