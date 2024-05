Ho portato un regalo questo salottino | la sceneggiata si Serra in tv contro Meloni | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Un siparietto che farà parecchio discutere. Protagonista: Michele. Nell'ultima puntata di Piazza Pulita andata in onda giovedì 30 maggio, l'editorialista di Repubblica porta in studio un cuscino rosso su cui sono montate in miniatura due poltrone e un divano: "Ecco, hounper te - afferma rivolgendosi al conduttore Corrado Formigli -è il salotto radical chic". Il tutto in risposta aldi Giorgiainviato a La7 qualche giorno fa in cui il premier ha messo nel mirino proprio i radical chic di sinistra.non ha digerito il colpo e così risponde: "Eccoqui è potentissimo, la maggioranza di governo alle ultime elezioni ha raccolto 12 milioni di voti mentre le opposizioni 13 milioni. Un milione in più.