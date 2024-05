Hit Man di Richard Linklater è il Film della Critica

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 31 maggio 2024) Hit Man diè il«Partendo dai concetti di “identità” e “ruolo”ne scardina l’essenza ricorrendo a una commedia sfrenata che guarda dalle partiscrewball dell’età dell’oro e si divincola dall’appartenenza a un unico genere e alla sua prassi. Arrivando a una sintesi semplice ed efficace: il desiderio è ciò che libera davvero l’essere umano dalle pastoiesocietà», questa la motivazione con cui il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici – SNCCI ha designato Hit Man come(qui il trailer). Dopo l’entusiasta accoglienza alla Mostra del Cinema di Venezia, dove è stato presentato Fuori Concorso, il nuovo lungometraggio del regista cult candidato al Premio Oscar® e vincitore del Golden Globe(Prima dell’alba, Before Sunset – Prima del tramonto e Before Midnight; School of Rock e Boyhood), è uno deipiù attesi dell’anno e arriverà solo al cinema in Italia dal 27 giugno.