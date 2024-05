Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban | i primi vent’anni della fiaba dark di Alfonso Cuarón

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 31 maggio 2024) Era il 2004 quando arrivò al cinemae ildi, lungometraggio che segnò indubbiamente la storiafortunata saga cinematografica tratta dai libriscrittrice britannica J.K. Rowling. Adi distanza ragioniamo su quali sono le caratteristiche principali di un lungometraggio divenuto poi, per una serie di motivi, un vero e proprio punto di svolta.e ildi, nel vivo dell’azione Daniel Radcliffe e Emma Watson in una scena del film, fonte: Warner BrosInsieme al suo sequel e quarto capitoloe il Calice di Fuoco,e ildiè conosciuto per essere il capitolo più apprezzato, sia da parte dei fansaga che dalla critica.