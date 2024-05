Hangar 2024 il 5 giugno

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di venerdì 31 maggio 2024)“Don’t forget to INSPIRE”, 76^ Assemblea Giovani Imprenditori di Confindustria Como Mercoledì 5ore 18.00 presso l’Hotel Villa Flori, Via per Cernobbio 12 – Como Don’t forget to Inspire è il titolo della 76^ Assemblea Annuale dei Giovani Imprenditori di Confindustria Como, organizzata anche quest’anno congiuntamente con i Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio. Il prossimo 5, a partire dalle 18, nella splendida cornice dell’Hotel Villa Flori di Como avrà luogo un dibattito che vedrà come protagonisti speaker di alto profilo, vere e proprie eccellenze nel loro campo da cui prendere spunto per non dimenticare di ispirare, come vuole il titolo dell’Assemblea. “Abbiamo scelto un titolo che sia uno stimolo che spinga nella direzione di ispirare e lasciarsi ispirare – afferma Paolo Bellocco, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Como – per riflettere sulla nostra missione di continuare a crescere e innovare, spingendo i limiti di ciò che possiamo realizzare insieme.