Hamilton ha già tradito la Ferrari | Mi scalda il cuore

(Di venerdì 31 maggio 2024) Lewisil prossimo anno guiderà una, ma intanto le sue parole fanno discutere: ha giàla Rossa È stata la sorpresa di questo inverno: laha spiazzato tutti annunciando Lewiscome pilota del 2025. Il britannico, sette volte campione del mondo, lascerà la Mercedes per mettersi al volante di una rossa e andare alla ricerca dell’ottavo titolo mondiale. Un’impresa che con le frecce d’argento non potrà portare a termine visto che anche quest’anno la scuderia guidata da Toto Wolff ha realizzato una monoposto non in grado di lottare con la Red Bull per il titolo. Lo sta facendo, invece, un po’ a sorpresa il Cavallino Rampante: Leclerc e Sainz hanno dimostrato di poter dare filo da torcere a Verstappen e i numeri della classifica lo stanno dimostrando.