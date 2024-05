Hamas e la destra israeliana si sono sempre rinsaldati | ora si lavori in vista di tre obiettivi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) di Claudia De Martino Il conflitto a Gaza sta entrando nel suo nono mese senza accennare ad avviarsi alla fine, ma anzi con una recente ripresa delle attività militari, testimoniata dai bombardamenti israeliani degli ultimi giorni con tante vittime, soprattutto civili. La particolarità è che ora non si combatte solo a Rafah, dove l’esercito israeliano ha dichiarato di voler condurre l’ultima offensiva per estirpare i quattro battaglioni residui diancora presenti nella Striscia, ma a Gaza city e al campo profughi di Jabaliya al nord, da cui gli israeliani si erano ritirati ad aprile, ritenendo i loromilitari raggiunti. In più, è notizia recente chetornati a piovere razzi sparati dalla Striscia sulla città di Tel Aviv, in piena offensiva a Gaza in corso: un dato che conferma come i miliziani superstiti disi muovano ancora all’interno della Striscia con una certa capacità offensiva, a nove mesi dall’inizio di una guerra che è riuscita a distruggere tutto intorno a sé tranne il primo obiettivo che nominalmente si prefiggeva () e senza contribuire minimamente al secondo che, altrettanto nominalmente, intendeva perseguire (la liberazione degli ostaggi).