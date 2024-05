Hamas diffonde un video con la voce dell’ostaggio Noa Argamani | ecco cosa dice

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 31 maggio 2024) Screenshotha diffuso un nuovoin cui si sente ladi una persona che i parenti hanno identificato come Noa. Secondo i media israeliani, nelNoa chiede a Israele di lavorare per il suo rilascio, dopo 237 giorni di prigionia. La giovane era stata rapita dai miliziani durante il Festival rave Supernova nel deserto del Negev. Ildel suo sequestro, in cui si vedeva la studentessa israeliana in lacrime separata dal fidanzato e gridare aiuto, era circolato subito dopo il massacro, diventando virale.Leggi anche: Netanyahu non si ferma, l’esercito israeliano è nel centro di Rafah In quella clip di dieci secondi, si vede Noa caricata sul retro di una moto e portata nella Striscia di Gaza. Nel frattempo, le Forze di difesa israeliane (IDF) hanno confermato per la prima volta di essere impegnate in una “operazione mirata” contro i miliziani dinel centro di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, basata su informazioni di intelligence.