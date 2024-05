Ha un uomo beccata Anche Chiara Ferragni guarda avanti ha cercato di nasconderelo così

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ormai è chiaro a tutti: dopo la fine del matrimonio,e Fedez saranno rispettivamente la regina e il re del gossip estivo. A dire il vero lui ha già iniziato a far parlare di sé. In questi giorni hanno invaso social, siti e magazine i presunti flirt con Paola Di Benedetto, la dj Tigerlilly, l’influencer Giulia Ottorini. Poi sono state nominate pure le ex partner Giulia Valentina e Silvia Brigatti, oltre a Ludovica Di Gresy, Nini Gogichaishvili e Garance Authié. Questa ultima è la modella francese con cui il rapper era stato beccato la settimana scorsa a Montecarlo. Ora un nome nuovo è quello della modella, originaria della Spagna, Violeta Toloba, come annunciato da Very Inutil People. Violeta Toloba, 25 anni, nel 2019 è stata una concorrente di Miss Universe.