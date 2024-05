Ha senso cambiare portiere per una finale?

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 31 maggio 2024) La “sindrome di Rebecca”, in psicologia, è quella condizione per la quale un individuo subisce una sorta di complesso di inferiorità nei confronti di veri o presunti ex partner. Questa nomenclatura deriva dal film Rebecca – La prima moglie di Alfred Hitchcock del 1940, nel quale la nuova sposa – di estrazione sociale medio-bassa – del nobile Massimo de Winter subisce un continuo processo di sudditanza e di auto-suggestione nei confronti di Rebecca, la defunta prima moglie dell’aristocratico, una volta stabilitosi a vivere nel castello di Menderley. È un complesso di inferiorità che si può proiettare anche al di fuori delle relazioni sentimentali, con la dovuta leggerezza. Nello sport, e nel calcio in particolare, in definitiva è a questo che ci riferiamo quando diciamo che un certo giocatore non sarà facile da sostituire.