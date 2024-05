Ha scelto lei sul trono Rivoluzione a Uomini e Donne E colpaccio di Maria De Filippi | lo scoop

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 31 maggio 2024), il programma è finito da qualche giorno ormai ma c’è già chi pensa a settembre monitorando i protagonisti sui social. E ne sono successe già di cose interessanti per il pubblico diDe, come la rottura tra Emanuela e Marco Antonio e i rumor sulla crisi tra Asmaa e Cristiano. Ovviamente attenzione massima su Mario e Ida Platano: pare che lui stia facendo di tutto per riconquistare la sua fiducia. Ma come detto già si pensa alla nuova stagione e pare cheDeabbia già delle idee per settembre.in arrivo? Secondo Riccardo Signoretti, che qualche settimana fa è stato ospite in studio per indagare sulla storia tra Giucas Casella e Tina Cipollari, questa settimana ha pubblicato sul suo magazine un’indiscrezione che riguarda proprio l’opinionista del dating show.