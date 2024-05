Gustando le eccellenze ai piedi del Montello

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) di Walter Bellisi Aidel, a pochi passi del Lago Bracciano, teatro di affascinanti leggende popolari, con il suo attiguo villaggio etrusco ricostruito qualche anni fa, fra campi coltivati, prati ben curati e boschi di castagni e di querce, si estende un’azienda agricola molto apprezzata che svolge e offre al pubblico tante squisitezze. Si chiama ’Il Cotto’ ed è gestita da Nada Zanardi in collaborazione con i figli Virginia ed Edoardo Turra. Si raggiunge in una decina di minuti in auto da Montese paese. Fa vivere ai frequentatori esperienze uniche in ogni stagione, con un occhio rivolto sempre alla valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità. Fra l’altro, durante l’estate, propone campi estivi dal 17 giugno al 6 settembre, oltre sempre a una buona cucina tipica dell’agriturismo aperto tutto l’anno nei fine settimana ma non solo, preferibilmente previa prenotazione.