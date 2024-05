Guida il tuo domani chi sbaglia può redimersi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il nome già dice molto: “il tuo” è l’innovativo progetto promosso dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E) di Firenze, finanziato dal Ministero della Giustizia e realizzato in collaborazione con l’Associazione Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, che ha come finalità quella di riabilitare persone protagoniste di comportamenti non corretti allao che hanno provocato incidenti stradali e che sono state condannate o hanno ancora procedimenti in corso. In particolare, il progetto si compone di 3 cicli annuali con incontri di due ore che vedono protagonisti gli automobilisti da “redimere”. Il primo ciclo di incontri si è concluso ai primi di maggio e ha visto la partecipazione di 12 soggetti, sia uomini che donne, provenienti principalmente da Empoli o da comuni vicini.