Fonte : ecodibergamo di 31 mag 2024

È cominciato il festival «Onde musicali sul lago d’Iseo»: sulle sponde del Sebino (e non solo) vanno in scena più di 50 concerti. Nelle diverse sedi dell’Orto Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota” torna «Orbe Terracqueo», festival dedicato all’ambiente, e ancora, non perdetevi la biciclettata «Tra Borghi e Castelli»!.

Guida agli eventi del weekend 31 maggio-2 giugno